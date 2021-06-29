В Скадовске коня перекрасили в зебру и заставили работать в жару

На Херсонщине владельцы лошади перекрасили ее в зебру. Животное вывели на пляж и заставили работать в жару. Пользователи сети поражены жестокостью людей.

Видео с фактами негуманного обращения с животным опубликовали в сети. Перекрашенный конь катал отдыхающих на Скадовском пляже.

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Коня перекрасили в зебру и заставили работать

На обнародованном видео заметно, как животное возит детей по берегу моря. И делает это в ужасную жару. Раскрасили коня очень реалистично, поэтому кое-кто и в самом деле поверил в то, что это зебра.

Украинцы возмутились недопустимым отношением к животному и оставили много гневных комментариев.

Реакция пользователей сети

"Бедняжка, ему, наверное, очень жарко",

"Пусть на своих горбах катают людей",

"У зебры хвост косточкой. Я видела этого коня вблизи... у него даже краска по бокам текла",

"Не могу понять, кто здесь животное, а кто человек",

"Передвижные зоопарки запретили, и такую куйню тоже нужно запретить".

Коня, перекрашенного в зебру, заставляли работать в жару: видео