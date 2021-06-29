В Скадовске коня перекрасили в зебру и заставили работать в жару
29 июня 2021 , 08:33Читати новину українською
Источник:телеграм "ХХ"
На Херсонщине владельцы лошади перекрасили ее в зебру. Животное вывели на пляж и заставили работать в жару. Пользователи сети поражены жестокостью людей.
Видео с фактами негуманного обращения с животным опубликовали в сети. Перекрашенный конь катал отдыхающих на Скадовском пляже.
Читайте также Рви их на куски, – в Сумах охранник натравил собак на мужчину с 8-летней дочерью
Коня перекрасили в зебру и заставили работать
На обнародованном видео заметно, как животное возит детей по берегу моря. И делает это в ужасную жару. Раскрасили коня очень реалистично, поэтому кое-кто и в самом деле поверил в то, что это зебра.
Украинцы возмутились недопустимым отношением к животному и оставили много гневных комментариев.
Реакция пользователей сети
- "Бедняжка, ему, наверное, очень жарко",
- "Пусть на своих горбах катают людей",
- "У зебры хвост косточкой. Я видела этого коня вблизи... у него даже краска по бокам текла",
- "Не могу понять, кто здесь животное, а кто человек",
- "Передвижные зоопарки запретили, и такую куйню тоже нужно запретить".
Коня, перекрашенного в зебру, заставляли работать в жару: видео