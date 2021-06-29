Відео з фактами негуманного поводження з твариною опублікували у мережі. Перефарбований кінь катав відпочивальників на Скадовському пляжі.

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Коня перефарбували в зебру і змусили працювати

На оприлюдненому відео помітно, як тварина возить дітей берегом моря. І робить це у жахливу спеку. Розфарбували коня дуже реалістично, тому дехто й справді повірив у те, що це зебра.

Українці обурилися неприпустимим ставленням до тварини та залишили багато гнівних коментарів.

Реакція користувачів мережі

"Бідолаха, йому, напевно, дуже жарко",

"Нехай на своїх горбах катають людей",

"У зебри хвіст кісточкою. Я бачила цього коня зблизька… у нього навіть фарба по боках текла",

"Не можу зрозуміти, хто тут тварина, а хто людина",

"Пересувні зоопарки заборонили, і таку куйню теж потрібно заборонити".

Коня, перефарбованого у зебру, заставляли працювати у спеку: відео