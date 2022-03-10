В Скадовске оккупанты покинули городской совет, но разместились в воинской части

Российские оккупанты в Скадовске решили покинуть городской совет. Однако далеко они не отошли – разместились в воинской части в окрестностях города.

Об этом сообщил Скадовский городской глава Александр Яковлев.

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По его словам, городской совет после разгрома оккупантов полноценно работать не может, а люди боятся выходить на работу.

Ранее в Херсоне оккупанты 9 марта захватили изолятор временного содержания. Вероятно, его будут использовать для содержания неправомерно задержанных украинских граждан.

Известно, что в Херсонской области оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Они уже незаконно арестовали более 400 украинцев.

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