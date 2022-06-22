В Скадовске прогремели взрывы в районе порта: вероятно, горят склады оккупантов

Во временно оккупированном Скадовске зафиксировали "прилеты". Было слышно два взрыва. Один из них, очень мощный, раздался в районе порта.

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что "прилетело" в промышленную зону в районе порта.

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В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Со стороны порта идет густой черный дым

Местные телеграм-каналы уже распространяют видео, в котором видно, как со стороны скадовского порта идет дым.

По предварительной информации, в этом порту базировались российские ракетные комплексы Искандер, которые сегодня ударили по Николаеву. Пока официальных комментариев на этот счет нет.

В Скадовске горит порт: видео

Сейчас в оккупированной Херсонской области взрывы звучат часто: страдают коллаборанты

22 июня в Херсонской области взорвали автомобиль гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. По предварительной информации, сам коллаборант не пострадал и имеет легкие осколочные ранения. Взрыв произошел около 8 утра на перекрестке, когда гауляйтер ехал на "работу". Оккупанты жалуются, что неизвестные заложили взрывное устройство в траве недалеко от дороги. Гауляйтер говорит, что это был фугасный снаряд

В этот же день в Херсонской области, а именно в Голой Пристани, взорвали автомобиль коллаборанта Алексея Ковалева. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил эту информацию. Однако в каком состоянии находится предатель еще неизвестно.

В Херсонской области работают партизаны

Местные телеграм-каналы сообщают, что к взрыву в порту Скадовска может быть причастна Украина. Но пока это неподтвержденная информация.

Еще одно видео из Скадовского порта:

Но важно заметить, что ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что операция ВСУ в Херсонской области продолжается, но всех ее деталей раскрывать нельзя. При этом не секрет, что сейчас на захваченных территориях региона очень хорошо работают партизаны.

Буданов также намекнул, что работа партизан – не на виду, но результат – существенный. На счету партизанского движения преимущественно то, что в новостях называют "необычными случаями". Для примера он попросил пересмотреть то, что произошло в Херсонском регионе в течение последних 4 дней. К примеру, как "кого-то там подстрелили в оккупированных городах, где-то взорвали какое-то нефтяное хранилище".

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