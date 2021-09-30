Задержанный, по предварительным данным, является гражданином Кубы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в российских изданиях.

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Зачем мужчина залез под крышу

Как объяснил мужчина, своим поступком он якобы хотел привлечь внимание к проблеме с билетами. По его словам, он должен был лететь 3 октября.

Отметим! Мужчина находился на высоте 30 метров.

Однако захотел обменять билет на другую дату. Поскольку он не смог это сделать, то находился в аэропорту несколько дней.

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Как снимали мужчины: смотрите видео

После того, как иностранца сняли с крыши, его повезли на обследование в больницу. Он ничего себе не повредил, но продолжал вести себя неадекватно с медработниками. Известно, что мужчину поместили в психбольницу.

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