Задержанный, по предварительным данным, является гражданином Кубы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в российских изданиях.
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Зачем мужчина залез под крышу
Как объяснил мужчина, своим поступком он якобы хотел привлечь внимание к проблеме с билетами. По его словам, он должен был лететь 3 октября.
Однако захотел обменять билет на другую дату. Поскольку он не смог это сделать, то находился в аэропорту несколько дней.
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После того, как иностранца сняли с крыши, его повезли на обследование в больницу. Он ничего себе не повредил, но продолжал вести себя неадекватно с медработниками. Известно, что мужчину поместили в психбольницу.
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