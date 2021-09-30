Затриманий, згідно із попередніми даними, є громадянином Куби. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це мовиться у російських виданнях.
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Навіщо чоловік заліз під дах
Як пояснив чоловік, своїм вчинком він нібито хотів привернути увагу до проблеми з квитками. За його словами, він повинен був летіти 3 жовтня.
Однак захотів обміняти квиток на іншу дату. Оскільки він не зміг це зробити, то перебував в аеропорту кілька днів.
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Після того, як іноземця стягнули з даху, його повезли на обстеження в лікарню. Він нічого собі не пошкодив, але продовжував поводитися неадекватно з медпрацівниками. Відомо, що чоловіка помістили у психлікарню.
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