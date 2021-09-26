Повідомлення про щасливу подію опублікували на сайті місцевої спілки водіїв громадського транспорту. Відкриття туалету жартівливо назвали "презентацією."

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Хоча сама дерев'яна кабінка на кінцевій зупинці маршруту стала подарунком для водіїв від перевізника, грошей на рукомийник вже не вистачило. Його водії встановлювали за власні гроші.

Туалет призначили спеціально для водіїв. Водночас пасажири ним, вочевидь, користуватися не зможуть.

Реакція журналіста Варламова

Журналіст Ілля Варламов наголосив, що логічно було встановити нормальний теплий громадський туалет для всіх. І рукомийник мав би бути у приміщенні.

Уявіть собі ситуацію: в автобусі одночасно скрутило живіт у водія і пасажира. І якщо водій на зупинці хоча б може сховатися в цій будці, то пасажир екстрено біжить ср**и в ліс,

– заявив Варламов.

Журналіст наголосив, що встановити цей туалет мала б місцева влада за власні гроші. Вбиральні мають бути чистими та безплатними.

Водночас у Росії, за словами Варламова, це досі екзотика.

У Росії урочисто відкрили вуличний туалет: дивіться відео

Допис з телеграму Babr Mash:

В Ангарську урочисто відкрили туалет на автобусній зупинці.

Повідомлення про радісну подію з'явилося в місцевій офіційній спілці водіїв громадського транспорту. Але стосується воно не всіх – тільки тих, хто трудиться на 7-му маршруті.

Сама церемонія проходила як годиться – урочисто, з кульками. Ось тільки рукомийник в усі ці зручності не входив і водіям довелося спорудити його самостійно.