Когда у него есть пропуск: блоггер показала, как катается по Киеву в комендантскую

Киевская блогерша Анна Краснова опубликовала видео, на котором катается по столице во время комендантского часа. Пренебрегать правилами военного положения ей позволяет наличие пропуска у мужчины, с которым он находился в автомобиле.

Стоит отметить, что несколько недель назад Краснова уже размещала похожую запись, только тогда управляла своим авто. Кроме того, она также поддерживает Путина и даже говорила, что он ей "нравится".

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Что известно о скандале с блогершей и спецпропуском

Блогерша из Киева под псевдонимом ta.samaya.devil в своем инстаграме поделилась видео, которое демонстрирует ее неповиновение комендантскому часу, введенному в столице. На этом видео за рулем виден неизвестный мужчина с ночным пропуском, который дает им разрешение передвигаться по городу во время комендантского часа.

Блогер Анна Краснова нарушает комендантский час в Киеве: смотрите видео

Примечательно, что женщина в транспортном средстве называет сидящего рядом мужчину "Сань", который, похоже, призывного возраста. Эту атмосферу дополняет песня в исполнении пророссийской вокалистки Анны Асти, звучащей в салоне автомобиля.

Видео сопровождается подписью, объясняющей разворачивающийся на экране сценарий: ночная прогулка пары совпадает с наличием комендантского часа, и мужчина, кажется, имеет пропуск, который позволяет ему выходить на улицу в часы ограничения.

Анна Краснова веселится в автомобиле во время комендантского часа в Киеве: смотрите видео

Видео появилось в сети в ночь с 29 на 30 сентября, когда Краснова отдыхала с подругами в Киеве. Стоит отметить, что аккаунт в инстаграме у блогерши закрыт, поэтому о видео стало известно благодаря публикациям в телеграм-каналах.

Более того, это уже не первый подобный скандал, когда блоггер намеренно нарушает комендантский час, гуляя по ночному городу. Не так давно девушка уже оправдывалась в сети за свои ночные катания, заявив, что у нее есть пропуск.

Позже она записала еще одно видео на русском, где заявила, что закон не нарушала, и никаких документов, разрешающих проезд ночью, не имела.

Девушка не признает свою вину

Уже на следующий день в светлое время Краснова записала новое аналогичное видео с мостового перехода. Как выяснилось, ночью блогерша ездила по Южному мосту украинской столицы.

Перед этим видео Краснова опубликовала еще один короткий ролик, где говорит, что "очень кается и огорчается". В этот момент мужской голос за кадром говорит "ты будто не каешься", на что блоггер грубо заявляет, что ей "все равно".