"Не наказание": в военкомате объяснили, почему участникам "пьяных вечеринок" вручили повестки

Ребятам, которые обижали девушек и, вероятно, накачивали наркотиками в Киеве, вручили повестки. Однако в территориальном центре комплектования (ТЦК) констатировали, что это не наказание для мужчин.

Не так давно общественные деятели подсветили кейс с блогерами из Франковска, которые во время вечеринок спаивали девушек, а затем снимали их на камеру. Впоследствии это дело взялась расследовать полиция – правоохранители вручили некоторым юношам повестки, а некоторых отправили в изоляторы. Эту ситуацию прокомментировал во время брифинга полковник начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева полковник Сергей Калугин, – информирует 24 Канал.

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ТЦК хочет уточнить данные ребят по поводу их проживания

У большинства украинцев возник вопрос относительно того, зачем участникам скандальных вечеринок вручили повестки, ведь лучшим наказанием для мужчин, очевидно, был бы тюремный срок.

Однако, по словам Калугина, вручение повесток не наказание, а вынужденное решение. Собственно, это произошло потому, что военнообязанные прямо-таки могли не сообщить ТЦК об изменении места жительства.

Не все сидят дома, не все не нарушают правила военного учета. Мужчина может быть зарегистрирован в любом районе Киева, а ТЦК и СП он не сообщает, что переехал, что его нет дома,

– констатировал он.

Кроме того, он отметил, что ребята раньше не получали повесток и напомнил, что во время переезда в другой город военнообязанные мужчины должны стать на военный учет.



Задержание блогера, который организовывал "пьяные вечеринки" / Фото из соцсетей



Силовики задержали блогера, организовывавшего "пьяные вечеринки" / Фотография из соцсетей

Задержание блогеров, обижавших девушек: смотрите видео из соцсетей

Скандал с организацией "вечеринок" в Киеве: последние новости

В офисе генпрокурора отметили, что силовики объявили подозрение двум ребятам, которые организовывали вечеринки, на которых обижали девушек. Оба мужчины будут проходить по статье по изготовлению и распространению порнографии.

В то же время в Национальной полиции отметили, что они находятся в следственном изоляторе и им грозит до 7 лет лишения свободы.

Вероятно, молодые люди также накачивали девушек определенными наркотическими веществами. Однако официальных сообщений от правоохранителей по этому поводу не было.