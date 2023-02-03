Не так давно громадські діячі підсвітили кейс з блогерами з Франківська, що під час вечірок споювали дівчат, а потім знімали їх на камеру. Згодом цю справу взялась розслідувати поліція – правоохоронці вручили деяким юнакам повістки, а деяких відправили в ізолятори. Цю ситуацію прокоментував під час брифінгу полковник начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва полковник Сергій Калугін, – інформує 24 Канал.

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ТЦК хоче уточнити дані хлопців щодо їхнього проживання

У великої кількості українців виникло питання стосовно того, навіщо учасникам скандальних вечірок вручили повістки, адже найкращим покаранням для чоловіків, очевидно, був би тюремний термін.

Однак, за словами Калугіна, вручення повісток не є покаранням, а вимушеним рішенням. Власне, сталося це тому, що військовозобов'язані просто-таки могли не повідомити ТЦК про зміну місця проживання.

Не всі сидять удома, не всі не порушують правила військового обліку. Чоловік може бути зареєстрований у будь-якому районі Києва, а ТЦК та СП він не повідомляє, що переїхав, що його немає вдома,

– констатував він.

Окрім того, він зазначив, що хлопці раніше не отримували повісток, та нагадав, що під час переїзду до іншого міста військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік.



Затримання блогера, що організовував "п'яні вечірки" / Фото зі соцмереж



Силовики затримали блогера, що організовував "п'яні вечірки" / Світлина зі соцмереж

Зверніть увагу! Загалом є 4 види повісток. Зокрема, інколи ТЦК можуть вручати повістки не для призову на фронт, а всього – для уточнення даних. Ймовірно, тут йдеться саме про таку ситуацію.

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