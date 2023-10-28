О "зачинщиках" на ломаном украинском: таксист, спровоцировавший языковой скандал, записал видео

Недавно в Киеве таксист отказался везти пассажирок после того, как они попросили общаться на украинском. Мужчина записал видео после языкового скандала.

Ролик обнародовали в ряде телеграм-пабликов, сообщает 24 Канал. Примечательно, что за таксиста вступились ярые русофилы.

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Таксист заговорил на ломаном украинском, но так и не извинился

На видео бывший водитель службы такси Bolt, пытаясь говорить по-украински, поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали. Также он начал рассказывать о "зачинщиках".

День добрый. Я и не прячусь. Не верьте фейкам, которые обо мне говорят и пишут. Я такой же человек, как вы, и живу у себя дома. Всем огромная благодарность, неравнодушным людям, откликнувшимся на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома,

– заявил таксист.

Ролик он все же закончил словами благодарности на русском.

Смотрите видео, которое записал мужчина

Следует заметить, что в защиту мужчины выступили депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Последний заявил, что готов помочь таксисту деньгами. Арестович говорит, что ищет таксиста, ставшего жертвой так называемого "языкового Талибана".

"Отзовись, друг, хочу выплатить тебе компенсацию на время поиска новой работы", – написал экс-чиновник.



Арестович вступился за таксиста / Скриншот телеграм-канала Арестовича

В свою очередь, Юрий Бойко записал видео, в котором также заявил, что таксист стал "жертвой дискриминации по языковому принципу".

"Конечно, мы найдем человека, которого обидели – лишили его работы. Мы найдем его и обязательно трудоустроим", – подчеркнул Бойко.

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Скандального водителя хотят привлечь к ответственности

На языковой скандал уже отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он подчеркнул, что таксисту, выгнавшему пассажирок из-за их законного требования обслуживать на государственном языке, не удастся избежать наказания. Языковой омбудсмен готовит обращение в Нацполицию и сервис Bolt, чтобы установить личность нарушителя.

Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности,

– сказал Тарас Кремень.

По его словам, таксист своими действиями нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Санкция статьи предусматривает 3400 – 5100 гривен штрафа.