Об этом сообщает издание Wprost со ссылкой на Wirtualna Polska.
Каковы подробности?
Незавершенные работы по нанесению дорожной разметки вызвали волну возмущения и дезинформации среди местного населения. Некоторые жители признавались, что были шокированы увиденным, решив, что цвета символизируют украинскую государственную символику.
К дискуссии быстро присоединились и местные политики. В частности, представитель партии Konfederacja Конрад Беркович опубликовал в соцсетях пост с вопросом: "Это еще Польша?".
Разъяснения местных властей о европейских стандартах
Из-за резонанса местные власти были вынуждены выступить с официальным разъяснением ситуации. Заместитель главы гмины Рашин Анета Вротна подчеркнула, что парковочная зона предназначена исключительно для безопасности детей всех жителей.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Зона Kiss and Ride предназначена для всех жителей, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить ребенка, поцеловать его и уехать,
– отметила Анета Вротна.
Чиновники отметили, что разметка на тот момент еще не была завершена, что и привело к недоразумению. В будущем покрытие будет иметь белую кайму и стандартный международный знак K+R.
Мы очень удивлены. Цветовая гамма обозначений, которые фактически еще не завершены, поскольку требуют доработки знаками "Kiss and Ride", была воспринята как украинские флаги,
– подытожила заместитель главы гмины Рашин.
Напомним о еще одном досадном инциденте в Польше. На днях в центре Варшавы 33-летний мужчина без видимых причин напал на 20-летнего гражданина Украины, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Злоумышленник ударил его кулаком по голове, поэтому украинец потерял сознание и получил травмы лица. Правоохранители вскоре задержали нападавшего.