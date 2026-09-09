Об этом сообщает издание Wprost со ссылкой на Wirtualna Polska.

Каковы подробности?

Незавершенные работы по нанесению дорожной разметки вызвали волну возмущения и дезинформации среди местного населения. Некоторые жители признавались, что были шокированы увиденным, решив, что цвета символизируют украинскую государственную символику.

К дискуссии быстро присоединились и местные политики. В частности, представитель партии Konfederacja Конрад Беркович опубликовал в соцсетях пост с вопросом: "Это еще Польша?".

Разъяснения местных властей о европейских стандартах

Из-за резонанса местные власти были вынуждены выступить с официальным разъяснением ситуации. Заместитель главы гмины Рашин Анета Вротна подчеркнула, что парковочная зона предназначена исключительно для безопасности детей всех жителей.

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Зона Kiss and Ride предназначена для всех жителей, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить ребенка, поцеловать его и уехать,
– отметила Анета Вротна.

Чиновники отметили, что разметка на тот момент еще не была завершена, что и привело к недоразумению. В будущем покрытие будет иметь белую кайму и стандартный международный знак K+R.

Мы очень удивлены. Цветовая гамма обозначений, которые фактически еще не завершены, поскольку требуют доработки знаками "Kiss and Ride", была воспринята как украинские флаги,
– подытожила заместитель главы гмины Рашин.

Напомним о еще одном досадном инциденте в Польше. На днях в центре Варшавы 33-летний мужчина без видимых причин напал на 20-летнего гражданина Украины, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Злоумышленник ударил его кулаком по голове, поэтому украинец потерял сознание и получил травмы лица. Правоохранители вскоре задержали нападавшего.