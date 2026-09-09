Про це повідомляє видання Wprost із посиланням на Wirtualna Polska.
Які подробиці?
Незавершені роботи з нанесення дорожнього маркування викликали хвилю обурення та дезінформації серед місцевого населення. Деякі жителі зізнавалися, що були шоковані побаченим, вирішивши, що кольори символізують українську державну символіку.
До дискусії швидко долучилися й місцеві політики. Зокрема представник партії Konfederacja Конрад Беркович опублікував у соцмережах допис із запитанням: "Чи це ще Польща?".
Пояснення місцевої влади щодо європейських стандартів
Через розголос місцева влада була змушена виступити з офіційним роз'ясненням ситуації. Заступниця очільника ґміни Рашин Анета Вротна наголосила, що паркувальна зона призначена виключно для безпеки дітей усіх жителів.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зона Kiss and Ride слугує всім мешканцям, які паркуються біля місцевих шкіл, щоб висадити дитину, поцілувати та поїхати,
– зазначили Анета Вротна.
Посадовці зауважили, що розмітка на той момент ще не була завершена, що й призвело до непорозуміння. У майбутньому покриття матиме білу облямівку та стандартний міжнародний знак K+R.
Ми дуже здивовані. Колірна гама позначень, які фактично ще не завершені, оскільки потребують обробки позначеннями Kiss and Ride, була сприйнята як українські прапори,
– резюмувала заступниця очільника ґміни Рашин.
Нагадаємо про ще один прикрий інцидент у Польщі. Днями в центрі Варшави 33-річний чоловік без видимих причин напав на 20-річного громадянина України, який переходив дорогу на дозволений сигнал світлофора.
Зловмисник ударив його кулаком у голову, внаслідок чого українець втратив свідомість і отримав травми обличчя. Правоохоронці невдовзі затримали нападника.