Як повідомляє видання RMF24, інцидент стався на пішохідному переході на перехресті вулиць Новий Світ та Свентокшиська.

Які подробиці?

Група людей починала переходити вулицю на зелене світло, коли один із чоловіків раптово завдав удару перехожому та втік з місця події.

Унаслідок сильного удару кулаком у голову українець упав на проїжджій частині. Перехожі негайно надали потерпілому першу допомогу, адже хлопець утратив свідомість, а також викликали поліцію.

Лікарі та свідки зафіксували у постраждалого вибитий зуб та садна на обличчі. Патрульні правоохоронці оперативно розшукали та затримали 33-річного зловмисника неподалік від місця нападу.

Нападнику загрожує тривалий термін ув'язнення

Під час офіційного допиту в поліції затриманий громадянин Польщі не зміг пояснити мотиви своєї агресивної поведінки. Слідчі кваліфікували вчинене правопорушення як хуліганство та висунули підозрюваному відповідні звинувачення.

Згодом з'ясувалося, що чоловік уже мав судимість за аналогічний злочин. Раніше він відбув майже рік за ґратами за жорстокий напад на 86-річну жінку, яку без причин вдарив ногою в спину в торговому центрі.

За нове побиття фігуранту загрожує п'ять років позбавлення волі. Проте через статус рецидивіста остаточний термін покарання для нього може бути суттєво більшим.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, у Польщі останнім часом фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти українців, зокрема через зростання антиукраїнських настроїв.

Також раніше ми розповідали про подібні випадки агресії, коли в Німеччині фанатка Росії ображала українок у метро.