Думали, что это для украинцев: в Польше разразился скандал из-за сине-желтой разметки

В польском городе Рашине перед местной школой оборудовали специальные места кратковременной парковки Kiss and Ride, окрашенные в сине-желтые цвета. Часть жителей и пользователей социальных сетей восприняла это как привилегию для украинцев и устроила громкий скандал.

Об этом сообщает издание Wprost со ссылкой на Wirtualna Polska.

Каковы подробности?

Незавершенные работы по нанесению дорожной разметки вызвали волну возмущения и дезинформации среди местного населения. Некоторые жители признавались, что были шокированы увиденным, решив, что цвета символизируют украинскую государственную символику.

К дискуссии быстро присоединились и местные политики. В частности, представитель партии Konfederacja Конрад Беркович опубликовал в соцсетях пост с вопросом: "Это еще Польша?".

Разъяснения местных властей о европейских стандартах

Из-за резонанса местные власти были вынуждены выступить с официальным разъяснением ситуации. Заместитель главы гмины Рашин Анета Вротна подчеркнула, что парковочная зона предназначена исключительно для безопасности детей всех жителей.

Зона Kiss and Ride предназначена для всех жителей, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить ребенка, поцеловать его и уехать,

– отметила Анета Вротна.

Чиновники отметили, что разметка на тот момент еще не была завершена, что и привело к недоразумению. В будущем покрытие будет иметь белую кайму и стандартный международный знак K+R.

Мы очень удивлены. Цветовая гамма обозначений, которые фактически еще не завершены, поскольку требуют доработки знаками "Kiss and Ride", была воспринята как украинские флаги,

– подытожила заместитель главы гмины Рашин.

Напомним о еще одном досадном инциденте в Польше. На днях в центре Варшавы 33-летний мужчина без видимых причин напал на 20-летнего гражданина Украины, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Злоумышленник ударил его кулаком по голове, поэтому украинец потерял сознание и получил травмы лица. Правоохранители вскоре задержали нападавшего.