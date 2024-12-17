Три тезиса, чтобы разобраться со скандалом из-за съемок Клопотенко в Лавре

Почему украинское общество и верующие Православной церкви Украины ведутся на российские ИПСО? Возможно, потому, что осознание и очищение собственной традиции, а самое главное, видение ее будущего еще только в процессе формирования.

Лавра – лучшее место для подобных мероприятий

Для тех, кто не в теме, скандал начался по поводу молитвенного завтрака с участием президента, глав церквей и капелланов в трапезной палате Трапезного храма Киево-Печерской лавры. Теперь все травят Акима Галимова и Евгения Клопотенко, которые провели событие и сделали программу о рождественских блюдах в традициях нашего народа, собрав средства для детей, чьи родители погибли, защищая Украину. Об этом заявил Георгий Коваленко, информирует 24 Канал.

К теме В Киево-Печерской лавре прокомментировали скандал, который разгорелся из-за съемок в трапезной

Агрессивное недовольство верующих московского патриархата не удивляет. Но почему-то на это повелись те, кто должен был бы поддерживать Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", который последовательно очищает Лавру от русского мира. Поэтому несколько советов-объяснений для тех, кто хочет действительно разобраться.

Во-первых, и молитвенный завтрак, и событие Клопотенко состоялись в трапезной(!) палате Трапезного(!) храма.

На современном языке это банкетный зал или монашеская столовая. Если искать лучшее место для подобных мероприятий, то это именно оно.

Во-вторых, мы с женой с удовольствием посмотрели эту программу от начала и до конца и можем ее смело советовать и верующим, и людям нерелигиозным, которые интересуются украинскими традициями.

В-третьих, у меня есть вопрос к тем, кто "не видел, но осуждаю": когда вы в последний раз были в лавре? Я там был в эту субботу с группой паломников – искателей новых украинских смыслов, которые специально для этого приехали в Киев из Днепра. Так вот, на празднично украшенной территории Верхней лавры одновременно в нескольких помещениях происходили интересные события для разных аудиторий, работала резиденция святого Николая, ходили экскурсионные группы и, что самое главное и чего не желают замечать критики, – звучала монашеская молитва на украинском.

Все это создавало настоящую атмосферу украинской лавры. Но картинка из соцсетей, к сожалению, имеет другой вид.

Не верьте всему, что написано на информационном заборе и не ведитесь на московские ИПСО. Лучше приходите в нашу Национальную святыню и наполняйте ее молитвой, смыслами и новыми интересными проектами.