Лавра – найкраще місце для подібних заходів

Для тих, хто не в темі, скандал розпочався щодо молитовного сніданку за участі президента, глав церков та капеланів в трапезній палаті Трапезного храму Києво-Печерської Лаври. Тепер усі цькують Акіма Галімова та Євгена Клопотенка, які провели подію і зробили програму про різдвяні страви в традиціях нашого народу, зібравши при цьому кошти для дітей, батьки яких загинули захищаючи Україну. Про це заявив Георгій Коваленко, інформує 24 Канал.

До теми У Києво-Печерській лаврі прокоментували скандал, який розгорівся через зйомки у трапезній

Агресивне невдоволення вірян московського патріархату не дивує. Але чомусь на це повелися ті, хто мав би підтримувати Національний заповідник Києво-Печерська лавра, який послідовно очищає Лавру від "русcкого міра". Тому декілька порад-пояснень для тих, хто хоче справді розібратися.

По-перше, і молитовний сніданок, і подія від Клопотенка відбулися в трапезній (!) палаті Трапезного (!) храму.

Сучасною мовою – це банкетна зала або чернеча їдальня. Якщо шукати найкраще місце для подібних заходів – то це саме воно.

По-друге, ми з дружиною із задоволенням подивилися цю програму від початку і до кінця і можемо її сміливо радити і вірянам, і людям нерелігійним, які цікавляться українськими традиціями.

По-третє, в мене є запитання до тих, хто "не бачив, але засуджую" – коли ви в останнє були в Лаврі? Я був у Лаврі цієї суботи з групою прочан за новими українськими смислами, які спеціально для цього приїхали до Києва з Дніпра. Так ось, на святково прикрашеній території Верхньої Лаври одночасно в декількох різних приміщеннях відбувалися цікаві події для різних аудиторій, працювала резиденція святого Миколая, ходили екскурсійні групи і, що найголовніше і чого не бажають помічати критики, – лунала чернеча молитва українською.

Усе це створювало справжню атмосферу української Лаври. Але із соцмереж картинка, на жаль, має інший вигляд.

Не вірте всьому, що написано на "інформаційному паркані" і не ведіться на московські ІПСО. Краще приходьте до нашої Національної святині і наповнюйте її молитвою, смислами і новими цікавими проєктами.