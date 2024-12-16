Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал адвоката УПЦ МП Микити Чекмана. Заява подана за ч. 3 ст. 161 КК України – "умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинені організованою групою осіб".
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За словами Микити Чекмана, Євген Клопотенко, його продюсер та знімальна група здійснили наругу над святинею та образили почуття вірян. Так, представники УПЦ МП сподіваються на швидку реакцію правоохоронців.
Знімаючи та публічно демонструючи кулінарне шоу в молитовному храмі, Євген Клопотенко порушує та нехтує установленими в суспільстві церковними канонами, релігійними традиціями та правилами, проявляє неповагу до релігійної спільноти та її цінностей, чим викликає образу вірян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Адже храм є діючим місцем для богослужінь та інших релігійних обрядів, зйомки у храмі кулінарного шоу є неетичною поведінкою учасників та організаторів даного шоу,
– йдеться у заяві адвоката.
Заява адвоката УПЦ МП / Скриншот з телеграму
Адвокат Микита Чекман про скандал / Скриншот з телеграму
Що відомо про скандал зі зйомками у трапезній Лаври
13 грудня на ютуб-канал "Реальна історія" вийшов випуск Акіма Галімова з Євгеном Клопотенком. У ньому кухар розповідає про втрачені українські страви на Різдво. Цей епізод знімали у трапезній Києво-Печерської лаври, що викликало обговорення у мережі. Зокрема, обурилися представники УПЦ МП.
Згодом Євген Клопотенко попросив вибачення у вірян, чиї почуття зачепив. Чоловік поділився, що став "зіркою" у російських пропагандистів, які почали активно говорити про новий випуск "Реальної історії".
Ведучий проєкту "Реальна історія" Акім Галімов також відреагував на критику. Він порадив людям приготувати страви, про які говорив Євген в епізоді, та відвідати Києво-Печерську лавру.
До речі, у Києво-Печерській лаврі пояснили, що зйомки відбувалися в Трапезній палаті, яка не є храмом і завжди використовувалася для проведення культурних, освітніх і духовних урочистостей.