Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал адвоката УПЦ МП Микити Чекмана. Заява подана за ч. 3 ст. 161 КК України – "умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинені організованою групою осіб".

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За словами Микити Чекмана, Євген Клопотенко, його продюсер та знімальна група здійснили наругу над святинею та образили почуття вірян. Так, представники УПЦ МП сподіваються на швидку реакцію правоохоронців.

Знімаючи та публічно демонструючи кулінарне шоу в молитовному храмі, Євген Клопотенко порушує та нехтує установленими в суспільстві церковними канонами, релігійними традиціями та правилами, проявляє неповагу до релігійної спільноти та її цінностей, чим викликає образу вірян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Адже храм є діючим місцем для богослужінь та інших релігійних обрядів, зйомки у храмі кулінарного шоу є неетичною поведінкою учасників та організаторів даного шоу,

– йдеться у заяві адвоката.

Заява адвоката УПЦ МП / Скриншот з телеграму

Адвокат Микита Чекман про скандал / Скриншот з телеграму

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