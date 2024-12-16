За словами Акіма, цей випуск "Реальної історії" варто подивитися. Особливо через те, що він викликав таке бурхливе обговорення у мережі, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Галімова.

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Акім Галімов порекомендував приготувати 12 страв, про які Євген Клопотенко розповів у різдвяному епізоді проєкту. Зокрема, кисіль, рецепт якого кухар знайшов в архівах Києво-Печерської лаври.

По-третє, любіть Україну та її історію, ходіть в наші музеї! Ходіть в церкви, синагоги, мечеті, інші сакральні обʼєкти! Розглядайте стіни, написи, розписи, ікони (вони є не у всіх храмах), читайте настінні графіті. Моліться, якщо є бажання, – як знаєте і як вмієте, тим, в кого вірите, але щиро!,

– написав журналіст.

За словами ведучого "Реальної історії", у храмах варто цікавитися традиціями. На думку Галімова, пізнання робить віру усвідомленою, а не сліпою. Потрібно популяризувати наші пам'ятки та захищати історичні споруди.

Акім Галімов про хейт щодо зйомок в Києво-Печерській лаврі

Крім того, чоловік порадив відвідати Києво-Печерську лавру. Зокрема, вважає, що слід подивитися на Церкву всіх святих, Успенський собор, відновлений надгробок князя Острозького та інші об'єкти.

Восьме, розпитайте батьків, рідних про свій рід. Девʼяте, перейдіть на українську! Десяте, допомагайте тим, хто цього потребує. Одинадцяте, донатьте на ЗСУ, допомагайте фронту, чим можете! Це насправді найважливіше з усього, що я перелічив, – і не лише на Різдво, а постійно!,

– наголосив Акім Галімов.

До свого допису Галімов також прикріпив скриншот, що російські ЗМІ пишуть про зйомки "Реальної історії" в Києво-Печерській лаврі. Акім зауважив, що завдяки цьому чимало московитів "дізнаються про борщ з вушками".

"Ну і дванадцяте, порадійте, як підгорає в Москві від нашого епізоду РІ", – додав він.

До слова, на критику відповів й кухар Євген Клопотенко. Він попросив вибачення в українців, почуття яких зачепив. Чоловік поділився, що став "зіркою" у російських пропагандистів, які відреагували на епізод "Реальної історії" в Лаврі. Кухар каже, що ворог скористався скандалом, аби роз'єднати українців.