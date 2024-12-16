Євген Клопотенко на тлі обговорень опублікував новий допис, де поділився думками та висновками. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм шеф-кухаря.

Детальніше на тему Євген Клопотенко знявся у програмі в трапезній Києво-Печерської лаври: в УПЦ МП обурилися

Насамперед Євген Клопотенко перепросив перед тими, чиї почуття зачепив.

Я завжди готовий визнавати свої помилки. Тому мої щирі вибачення всім істинним вірянам-українцям, чиї почуття я зачепив,

– написав кулінар.

Виявилося, що Євген Клопотенко став "зіркою" у російських пропагандистів, які не оминули увагою різдвяну програму в Лаврі. За словами кулінара, це свідчить лише про те, що у них "неймовірно підгоряє" від існування української нації та її власної унікальної ідентичності.

Клопотенко додав, що ворог скористувався скандалом, щоб роз'єднати українців. Пропагандисти, ботоферми поширюють фейки та діють доволі швидко й злагоджено. Попри це, випуск "Реальної історії" про традиційний український стіл набрав майже 150 тисяч переглядів. Відроджувати українську культуру – на часі, як ніколи раніше.

Євген закликав українців не оминати храми, а завітати у Києво-Печерську Лавру, яку частково звільнили від російського гніту. Адже це історія, якою варто пишатися.

Архіви Лаври неймовірні. Ворог багато десятиліть намагався це приховати та знищити. Вони зберігають тисячі невідомих нам донині фактів та історії. Плекайте своє, дізнавайтесь нове та ділиться цими знаннями зі світом! Зло нас не зломить, якщо ми випромінюватимемо світло. Тому нумо ділитися любов'ю,

– підсумував Євген Клопотенко.

Коротко про те, що сталося

Кухар Євген Клопотенко та журналіст Акім Галімов зняли різдвяний випуск "Реальної історії" в трапезній Києво-Печерської лаври.

Думки суспільства розділилися: комусь програма сподобалась, тоді як віряни та представники УПЦ МП розкритикували Клопотенка та Галімова. Вони назвали це "безсоромним знущанням зі святині", та "оскверненням", посилаючись на те, що церква повинна залишатися місцем для молитви.