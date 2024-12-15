Деякі користувачі обурилися, що у святому місці зняли програму, однак Євген та Акім отримали й слова підтримки від шанувальників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Клопотенка.

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Раніше, поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти – трапезна Києво-Печерської лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви й відроджуємо культуру в самісінькій святині. Оу вау!,

– написав Євген Клопотенко.

Ймовірно, негативні коментарі полилися й від представників УПЦ МП. Під дописом Акім Галімов подякував кухарю за відзнятий епізод та зазначив: "з коментаторів московського патріархату зберемо хресну ходу".

Коментарі під дописом Євгена Клопотенка: гортайте карусель

Євген Клопотенко відповів на негативні коментарі

У коментарях Євген Клопотенко зауважив, що не мав на меті образити почуття вірян. Кухар висловив жаль з приводу того, що у частини людей такий вчинок викликав негативні емоції.

Чоловік підкреслив, що у наші часи важливо досліджувати своє коріння та об'єднуватися навколо українських традицій. Євген зізнався, що саме любов та повага до нашої культури рухає його вперед.

"Напередодні Різдва я прагну, щоб якомога більше людей дізналося про справжні традиції цього світлого свята. На жаль, знання про все українське було знищено Радянським Союзом і чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви – це архівні церковні переписи. Саме в архівах Києво-Печерської лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказав у випуску. Тож після консультацій зі святими отцями, ми вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована у свій час як обідня зала духовенства і не виключено, що таким і був їх святковий стіл. Саме показати, не готувати чи пригощати ними!", – написав кухар.

Євген Клопотенко відповів на негативні коментарі / Скриншот з фейсбук

Священник УПЦ МП відреагував на зйомки в Києво-Печерській лаврі

Священник УПЦ МП Олександр Клименко відреагував на зйомки Клопотенка та Галімова в трапезній Києво-Печерської лаври. До речі, він брав участь та переміг у 7 сезоні талант-шоу "Голос країни", де був у команді Тіни Кароль. Чоловік назвав такий вчинок "блюзнірством" та сказав, що воно традиційне "для нових господарів".

Монастирська трапеза, як і кожна трапеза воцерковленого християнина, супроводжується молитвами до і після. Але монахи в монастирі їдять мовчки, слухаючи Святе Письмо, житія чи повчання святих отців Церкви тощо. Тут не проводять і не записують (при нормальному функціонуванні монастиря) телевізійних шоу і не проводять "молитовних сніданків". Тут моляться. Або, ще раз нагадаю, приймають їжу під читання корисної для душі літератури духовного змісту,

– йдеться у дописі Олександра Клименка.

Зазначимо, що у новому випуску "Реальної історії" Євген Клопотенко показав 12 страв на Різдво, які мають глибоке українське коріння. Багато з них були витіснені російським впливом. Рецепти деяких страв знайшли в архівах Києво-Печерської лаври, а інші кухар привіз з експедиції різними регіонами України.

"Що буде відбуватися сьогодні? Готувати не дуже можна, мабуть, і не дуже хотілося б тут парувати, щось смажити. Все ж таки тут історія. Тому я взяв команду і ресторану, і свого бренду. Ми вже сьогодні підготували багато страв, які потребують випікання або обсмажування, але ми будемо про них говорити", – сказав Клопотенко у випуску.