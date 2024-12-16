Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Києво-Печерської лаври. У заяві наголосили на тому, що зйомки проходили у Трапезній палаті – історичній частині архітектурного комплексу.

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У Лаврі зазначили, що Трапезну палату заснували в кінці XIX століття, і відтоді вона була місцем спільної трапези.

Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття,

– йдеться у дописі.

У Національному заповіднику висловили жаль, що зйомки різдвяного епізоду "Реальної історії" викликали непорозуміння та зачепили почуття деяких вірян.

Києво-Печерська Лавра є сакральним місцем для кожного українця, і ми завжди прагнемо дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією,

– заявили у Лаврі.

Заява Києво-Печерської лаври щодо скандалу

Крім того, у дописі нагадали, що Росія та проросійські сили постійно використовують Києво-Печерську лавру для своєї пропаганди й ІПСО, щоб розколоти українське суспільство і розпалити суперечки. Тож варто перевіряти інформацію та зважати на провокації, які поширює ворог.

Адміністрація Заповідника завжди готова до відкритого діалогу й продовжить працювати над тим, щоб цей сакральний простір залишався місцем духовного єднання, збереження історичної спадщини та культурного збагачення,

– йдеться у заяві Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, що кухар Євген Клопотенко та журналіст Акім Галімов зняли різдвяний випуск проєкту "Реальна історія" в трапезній Києво-Печерської лаври. Ця подія викликала обурення у мережі, зокрема у представників УПЦ МП. В епізоді Клопотенко розповів про 12 українських страв на Різдво, багато з яких зазнали російського впливу, тому були витіснені. Згодом кухар сказав, що не мав на меті зачепити почуття вірян.