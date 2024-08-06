Капеллан Марк Сергеев извинился за свои слова о женщинах в ВСУ

Капеллан Марк Сергеев попал в скандал из-за своих высказываний о женщинах в армии, утверждая, что их "имеют все в постели по очереди". Сейчас же он решил извиниться за свои высказывания.

В то же время Сергеев заявил, что на некоторое время приостановит капелланскую работу. Об этом он сообщил в своем видео, которое обнародовал на странице в Instagram.

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Как Марк Сергеев извинился перед женщинами в армии

Капеллан-волонтер и пастор Марк Сергеев уже второй раз извинился за свои слова о женщинах в украинской армии, которых, по его мнению, "должны все по очереди". Сначала он говорил, что "не имел права говорить детали, но сказал правду". Однако это видео исчезло с его страницы.

Сейчас же он утверждает, что не "мог подумать, что такие ошибки приведут к такому возмущению в обществе", к тому же не только среди военных, но и среди христиан. Сергеев извинился у всех женщин и капелланов и признал, что нарушил кодекс и не имел права делать такие ошибки.

Я человек, и делаю какие-то моменты, хотя очень хочу служить Украине. Никуда не прячусь, остаюсь в Украине. Прошу прощения у каждого капеллана, у каждой защитницы и защитника, кого это возмущает,

– сказал он.

По словам Сергеева, он "сделает паузу" как капеллан, но останется здесь, а если будет находиться за рубежом, то якобы "это только ради Украины".

Напомним, свое скандальное заявление Сергеев сделал на подкасте на канале METANOIA во время разговора о войне в Украине, оккупации, а также – женщин в Вооруженных силах.