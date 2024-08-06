Водночас Сергеєв заявив, що на деякий час призупинить капеланську роботу. Про це він повідомив у своєму відео, яке оприлюднив на сторінці в Instagram.

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Як Марк Сергеєв перепросив у жінок в армії

Капелан-волонтер та пастор Марк Сергеєв вже вдруге перепросив за свої слова про жінок в українській армії, яких, на його думку, "мають всі по черзі". Спершу він казав, що "не мав права говорити деталі, але сказав правду". Однак це відео зникло з його сторінки.

Зараз же він стверджує, що не "міг подумати, що такі помилки призведуть до такого обурення в суспільстві", до того ж не лише серед військових, а й серед християн. Сергєєв перепросив в усіх жінок та капеланів і визнав, що порушив кодекс і не мав права робити такі помилки.

Я людина, і роблю якісь моменти, хоча дуже хочу служити Україні. Нікуди не ховаюся, залишаюся в Україні. Прошу вибачення в кожного капелана, у кожної захисниці та захисника, кого це обурює,

– сказав він.

За словами Сергеєва, він "зробить паузу" як капелан, але залишиться тут, а якщо перебуватиме за кордоном, то нібито "це лише заради України".

Нагадаємо, свою скандальну заяву Сергеєв зробив на подкасті на каналі METANOIA під час розмови про війну в Україні, окупацію, а також – жінок у Збройних силах.