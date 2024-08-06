Чому Міноборони масово змінює постачальників

Видання з посиланням на "Прозорро" повідомляє, що новий тендер на Київ і Київщину ціною 729 мільйонів гривень виграла фірма "Контракт продрезерв 5", по Рівненській області за 407 мільйонів гривень обрали ТОВ "Сендерс".

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Раніше по цих регіонах на друге півріччя був обраний консорціум "Юнайтед Фуд Груп", до складу якого і входила фірма "Сендерс". Однак консорціум не впорався з постачанням по всіх виграних областях. Так само раніше фірма "Гранпрі" не впоралася з поставкою харчів військовим у фронтовій Донецькій області і її замінили на "Трейд граніт інвест".

Які ціни виставили у нових контрактах

Наразі ціни харчів у нових каталогах залишаються менше за роздрібні. На Рівненщині, яка розташована в тилу вони коштують 2,40 гривні за штуку, а для фронтової Донеччини продають по 3 гривні навіть з урахуванням доставки. Дорожче тільки для столичних частин у Києві – по 3,10. А середня роздрібна ціна по Україні – 3,30 гривні.

Це разюче контрастує з ціною 17 гривень за яйце, яку Міноборони прописувало в деяких контрактах на 2023 рік. Коли їх ринкова ціна, за даними Держстату, була 6,30,

– йдеться у виданні.

Яйця також замовляють нижче середньої ціни Держстату по Україні.