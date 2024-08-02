Військовий збір для підприємств підвищить ціни

У "Інфляційному звіті" НБУ зазначається, що можливе запровадження військового збору з доходів підприємств може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду.

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Такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів. Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва та реалізації продукції, крім випадків вертикально інтегрованих компаній,

– зазначають спеціалісти.

У НБУ відзначають, що фінансування значних витрат на безпеку та оборону потребує розширення внутрішньої ресурсної бази бюджету. Базовий сценарій прогнозу НБУ враховує низку мобілізаційних заходів у 2024 році, зокрема підвищення акцизних податків.

Яким чином військовий збір впливає на вартість товарів

Водночас ініціативи з введення нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або скасування податкових пільг наразі є ризиком прогнозу. Кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію.

Підвищення окремих прямих податків (зокрема, з доходів населення) зменшуватиме інфляційний тиск через обмеження споживання, компенсуючи таким чином вплив від більших бюджетних видатків.

Важливо Податки на споживання містять більше проінфляційних ризиків, адже їх підвищення напряму відобразиться на споживчих цінах. Зокрема в разі підвищення ставки ПДВ це позначиться майже на всіх компонентах, що входять до індексу споживчих цін. Водночас, як демонструє світовий досвід, цей ефект зазвичай відображається на показнику річної інфляції протягом 12 місяців і надалі згасає.