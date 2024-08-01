Ціна на продукти зросте восени
Експерти стверджують, що ціна на продукти може зрости від 5% до 10%. Це відбудеться вже цієї осені через здорожчання логістики.
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Так, у Спілці молочних підприємств України зростання витрат на генератори оцінили в 5 – 7%. Переробні підприємства іншої агропродукції назвали схожу цифру – максимум до 10% зростання собівартості.
Найімовірніше, збільшені ціни в магазинах українці побачать у вересні, коли буде сезонне зниження загального чеку, тож спершу споживачі не відчують зміни.
В Україні вперше за липень подорожчала цибуля
- Українська цибуля вперше за місяць подорожчала через скорочення пропозиції на ринку.
- Виробники продають цибулю по 10 – 16 гривень за кілограм, дорожче на 15% від початку минулого тижня.
- Фермери закінчили реалізацію частини обсягів цибулі, але вірять, що ціни знову знизяться, коли збільшиться пропозиція.