Ціна на продукти зросте восени

Експерти стверджують, що ціна на продукти може зрости від 5% до 10%. Це відбудеться вже цієї осені через здорожчання логістики.

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Так, у Спілці молочних підприємств України зростання витрат на генератори оцінили в 5 – 7%. Переробні підприємства іншої агропродукції назвали схожу цифру – максимум до 10% зростання собівартості.

Найімовірніше, збільшені ціни в магазинах українці побачать у вересні, коли буде сезонне зниження загального чеку, тож спершу споживачі не відчують зміни.

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