Чому ріпчаста цибуля дорожчає

На думку експертів, основним фактором подорожчання ріпчастої цибулі стало скорочення пропозиції на українському ринку. Це відбулося через фактор сезонності даного продукту.

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Наразі виробники відвантажують ріпчасту цибулю по 10 – 16 гривень за кілограм (0,24 – 0,39 доларів за кілограм), що в середньому на 15% дорожче, ніж на початку минулого тижня. Причиною зростання цін, за словами гравців ринку, став період міжсезоння.

Багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі, водночас до збирання врожаю пізніших сортів поки що приступили лише поодинокі господарства.

Важливо Проте навіть після такого помітного зростання цін наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці липня 2023 року. Ба більше, фермери не мають особливих ілюзій з приводу подорожчання і вважають таке явище тимчасовим. На їхню думку, знижувальний ціновий тренд на ринку відновиться, щойно пропозиція ріпчастої цибулі з місцевих господарств почне збільшуватися.