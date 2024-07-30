Чому ріпчаста цибуля дорожчає
На думку експертів, основним фактором подорожчання ріпчастої цибулі стало скорочення пропозиції на українському ринку. Це відбулося через фактор сезонності даного продукту.
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Наразі виробники відвантажують ріпчасту цибулю по 10 – 16 гривень за кілограм (0,24 – 0,39 доларів за кілограм), що в середньому на 15% дорожче, ніж на початку минулого тижня. Причиною зростання цін, за словами гравців ринку, став період міжсезоння.
Багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі, водночас до збирання врожаю пізніших сортів поки що приступили лише поодинокі господарства.