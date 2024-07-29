Чому кавуни подешевшали

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович говорить, що це зниження ціни обумовлене декількома факторами. Про це передає 24 Канал.

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За словами Попович, збільшення пропозиції стало у здешевшанні кавуна одним з найважливіших факторів. Відмінний врожай у Закарпатті та Одеській області, сприятливі погодні умови та збільшення площ під кавунами призвели до більшої кількості продукції на ринку, що сприяє зниженню цін.

Крім того, в Україну зайшов значний обсяг імпортованих кавунів з Туреччини та Греції. Імпорт кавунів з Туреччини зріс на 10%, а з Греції – на 8%, що дозволило утримувати ціни на низькому рівні.

Крім того, Херсонська область традиційно була основним постачальником кавунів, проте цього року її поставки значно скоротилися. Великі поставки з регіону відсутні. Однак, на ринку "Шувар" все ж присутні невеликі партії кавунів із Херсонської області.

Попит на кавуни ж наразі оцінюється як невисокий через дощову погоду, що також сприяє зниженню цін.

Важливо Ці фактори демонструють активну конкурентну боротьбу та стабільне насичення ринку кавунами, що сприяє зниженню цін на цей продукт у липні 2024 року.