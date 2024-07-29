Чому кавуни подешевшали
Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович говорить, що це зниження ціни обумовлене декількома факторами. Про це передає 24 Канал.
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За словами Попович, збільшення пропозиції стало у здешевшанні кавуна одним з найважливіших факторів. Відмінний врожай у Закарпатті та Одеській області, сприятливі погодні умови та збільшення площ під кавунами призвели до більшої кількості продукції на ринку, що сприяє зниженню цін.
Крім того, в Україну зайшов значний обсяг імпортованих кавунів з Туреччини та Греції. Імпорт кавунів з Туреччини зріс на 10%, а з Греції – на 8%, що дозволило утримувати ціни на низькому рівні.
Крім того, Херсонська область традиційно була основним постачальником кавунів, проте цього року її поставки значно скоротилися. Великі поставки з регіону відсутні. Однак, на ринку "Шувар" все ж присутні невеликі партії кавунів із Херсонської області.
Попит на кавуни ж наразі оцінюється як невисокий через дощову погоду, що також сприяє зниженню цін.