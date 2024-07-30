Які ціни на сезонні овочі зараз
Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що на динаміку цін на овочеві найбільш істотно впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне, передає 24 Канал.
Читайте також На біржових торгах продають 200 тонн пшениці: актуальні ціни
Станом на 25 липня 2024 року ціни на овочі – з розширенням обсягів їх реалізації, за даними Мінфіну України, здешевшали проти цін на кінець червня.
Ціни на ринках України:
- Огірки коштують – 49,00 гривень за кілограм (-11 %),
- помідори рожеві – 70,40 гривні за кілограм (-12 %),
- помідори червоні – 65,66 гривні за кілограм (-28 %),
- молода картопля – 20,95 гривні за кілограм (-25 %),
- молода морква – 28,45 гривні за кілограм (-34 %),
- молодий буряк – 13,66 гривні за кілограм (-54 %),
- молода ріпчаста цибуля – 11,96 гривні за кілограм (-30 %),
- молодий часник – 168,45 гривні за кілограм (-8 %).
Молода капуста подорожчала у 2,2 разу – до 24,30 гривні за кілограм.