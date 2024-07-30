Які ціни на сезонні овочі зараз

Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що на динаміку цін на овочеві найбільш істотно впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне, передає 24 Канал.

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Інна Сало

Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки

Станом на 25 липня 2024 року ціни на овочі – з розширенням обсягів їх реалізації, за даними Мінфіну України, здешевшали проти цін на кінець червня.

Ціни на ринках України:

  • Огірки коштують – 49,00 гривень за кілограм (-11 %),
  • помідори рожеві – 70,40 гривні за кілограм (-12 %),
  • помідори червоні – 65,66 гривні за кілограм (-28 %),
  • молода картопля – 20,95 гривні за кілограм (-25 %),
  • молода морква – 28,45 гривні за кілограм (-34 %),
  • молодий буряк – 13,66 гривні за кілограм (-54 %),
  • молода ріпчаста цибуля – 11,96 гривні за кілограм (-30 %),
  • молодий часник – 168,45 гривні за кілограм (-8 %).

Молода капуста подорожчала у 2,2 разу – до 24,30 гривні за кілограм.