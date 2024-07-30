Які ціни на сезонні овочі зараз

Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що на динаміку цін на овочеві найбільш істотно впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне, передає 24 Канал.

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Інна Сало Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Станом на 25 липня 2024 року ціни на овочі – з розширенням обсягів їх реалізації, за даними Мінфіну України, здешевшали проти цін на кінець червня.

Ціни на ринках України:

Огірки коштують – 49,00 гривень за кілограм (-11 %),

помідори рожеві – 70,40 гривні за кілограм (-12 %),

помідори червоні – 65,66 гривні за кілограм (-28 %),

молода картопля – 20,95 гривні за кілограм (-25 %),

молода морква – 28,45 гривні за кілограм (-34 %),

молодий буряк – 13,66 гривні за кілограм (-54 %),

молода ріпчаста цибуля – 11,96 гривні за кілограм (-30 %),

молодий часник – 168,45 гривні за кілограм (-8 %).

Молода капуста подорожчала у 2,2 разу – до 24,30 гривні за кілограм.

Важливо Інна Сало зазначила, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, з розширенням пропозиції овочів, до кінця літа 2024 року очікується незначне їх здешевлення – до 10%. Це, звісно, залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики.