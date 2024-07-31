Актуальні ціни на пшеницю

Вартість пшениці у 2024 році багато в чому визначають українські аграрії. Актуальна ціна враховує особливості вирощування та збирання врожаю, його транспортування сухопутними та морськими шляхами. Починаючи з 23 липня пшениця на ринку демонструє зниження цінових показників. Наразі ціна стабілізувалася на рівні 238 доларів за тонну.

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Залежно від місця збуту в Україні ціни варіюються від 5900 до 8800 гривень за тонну. Середня ціна 7592 гривні за тонну.

На аукціоні торгують 200 тонн пшениці

Досить новий для України перспективний та безпечний ринок збуту не потребує додаткових затрат. Серед агровиробників, котрі уже виставили на продаж зерно, є і фермерське господарство у Хмельницькій області. На аукціоні реалізують пшеницю 4 класу за ціною по 8 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Об'єм лота – 200 тонн.

Господарство має багаторічний досвід з реалізації власного зерна, та знає, наскільки важливо працювати з надійними та перевіреними контрагентами. І пошук таких – це завжди великі затрати часу та ресурсів. Тож аграрний ринок на платформі Української універсальної біржі господарникам відкрив багато перспектив та суттєво спростив роботу з реалізації зерна. Адже тепер виробники в одному місці мають великий ринок збуту і повні гарантії щодо безпеки та виконання угод.

Торги з продажу зерна пшениці від фермерського господарства відбудуться 1 серпня 2024 року о 12 год. Тож трейдери, переробники та усі інші покупці, кого зацікавив лот, мають вдосталь часу для ознайомлення із деталями про партію зерна (вологість, вміст білка тощо) та для того, щоб внести гарантійний внесок і взяти участь у торгах.