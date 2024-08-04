Відповідну заяву Сергеєв зробив на подкасті на каналі METANOIA під час розмови про війну в Україні, окупацію, а також – жінок у Збройних силах. Деталі скандалу та як відреагували військовослужбовиці, передає 24 Канал.

Дивіться також "Зрада скасовується": власниця кафе в Затоці пояснила, що означала Z у назві закладу

Що сказав капелан про жінок

Під час подкасту Марк Сергеєв зазначив, що наразі у Збройних Силах нараховують приблизно 77 тисяч жінок-військових, з яких 20 тисяч "на нулі". Озвучивши ці числа, капелан приступив до "розповіді" про ситуацію у ротах.

Ну, по-серйозному така діч відбувається. Уяви просто дівчину, 24 роки, модельної зовнішності, вона медик і вона в роті пацанів ССО. Вони заряджені качки. Ну типу вони мають всі в постелі по черзі. Це просто треш. Отак вони живуть. Потім раз – завагітніла і "тайм-аут" дали,

– сказав Сергеєв.

Фрагмент з подкасту видалили, але в мережі збереглися його прямі слова. Пізніше Сергеєв заявив, що "не мав права говорити деталі, але сказав правду".

На скандальні висловлювання вже відреагували українські військовослужбовиці. Зокрема парамедикиня Софія Янченська звернулася до Сергеєва та вказала, що те, що він все підчистив і видалив не звільняє від відповідальності.

"Чекаємо публічні вибачення на відео на твоїй сторінці за все це лайно, яке ти пиз**нув в сторону жінок, що єб***ть на фронті замість тебе", – написала Янчевська.

Своєю чергою парамедикиня Аліна Михайлова заявила, що цивільний не має права "відкривати єб*льце" на жінок у військах. Також вона вказала, що не зустріла жодного капелана на напрямку, де зараз перебуває. Натомість Михайлова "ховала своїх подруг, що були на бойових посадах медиків".