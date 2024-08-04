Відвідувачка покликалася на законодавчу норму про обслуговування українською, та чоловік стверджував, що не робитиме цього і що йому "плювати на ваші закони". Та це ще не все: меню закладу було надруковано російською, лунала російська музика. Вишенькою на торті стала назва Burger Z.

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Z for Zatoka: що означала Z у назві закладу

Сьогодні я завітав до Затоки, відвідав сумнозвісний заклад, зустрівся з усіма учасниками конфлікту. Була проведена бесіда, в ході якої власниця вирішила вибачитися за свій ганебний вчинок. Буква Z означає селище Затоку, і, щоб не виникало жодних питань, власники вирішили її прибрати. Цей бізнес зареєстрований у 2017 році, особисто бачив документи. Також власники мені пообіцяли, що подібних ситуацій більше не буде, вони розуміють наслідки та будуть дотримуватися мовного закону,

– написав одеський активіст Дем'ян Ганул.

Він записав відео, в якому власниця бургерної вибачається та обіцяє зробити ребрендинг. Мовляв, поважає Україну та українську мову.

Що сказала власниця скандальної Burger Z у Затоці: дивіться відео

Втім, ніхто не пояснив, чому з початком повномасштабної війни заклад не перейменували.

Цікаво і те, що на гугл-картах бургерна позначена як тимчасово зачинений заклад.



Burger Z у Затоці тимчасово закрито / Скриншот 24 Каналу

Представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко-Присяжнюк заявила, що зустрілася з жінкою, чиї мовні права були порушені, та правоохоронцями, які повторно навідалися до закладу та зустрілися з власниками.

"За результатами скарги і наказом Уповноваженого розпочато заходи державного контролю щодо дотримання мовного закону власницею цього закладу. Буде вжито всіх необхідних заходів реагування, а також проведено додаткову інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками сфери обслуговування Одещини", – сказано в її повідомленні.