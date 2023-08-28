Куртки из Турции для ВСУ точно были зимними, а не летними, – Антикоррупционный совет Минобороны

Скандал вокруг покупок курток для ВСУ продолжает набирать обороты. Появляются новые и новые детали. В частности, в Минобороны подчеркивают, что куртки точно были зимними.

На этом настаивает глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец. Общаясь с журналистами в эфире "Радио Свобода", он рассказал о сложившейся ситуации.

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Куртки точно были зимними

По словам Грушовца, куртки для наших защитников не были ни летними, ни демисезонными. Он добавил, что это были именно зимние куртки, сшитые на турецких фабриках. Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны отметил, что большую часть курток выдали, но определенная партия все еще лежит на складах.

Первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности. И, соответственно, мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку,

– подчеркнул он.

Что известно о завышении цен

Он подчеркнул, что это уже вопрос не в Минобороны. Ведь в контракте во время подписании указывались цены. Грушовец заметил, что это не украинское производство. Следовательно, Минобороны не касается, как производитель будет декларировать товар у себя в стране происхождения и других государствах, по которым проходит транзит.

Грушовец подчеркнул, что Минобороны действительно закупили более 180 тысяч курток. Такое количество фигурировало в расследованиях журналистов. Закупали эти куртки у разных компаний, среди которых есть и украинские.

Но была ли в этом случае коррупционная составляющая, сказать пока не может. Он выразил надежду, что ответ на этот вопрос появится в ближайшее время.

Что известно о скандале с куртками