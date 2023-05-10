Фанат Лепса во Львове заявил, что не боится идти в военкомат: в чем причина

Скандал вокруг юношей, которые в центре Львова громко слушали Лепса, набирает обороты. Один из ребят, которому накануне вручили повестку, надеется получить "белый билет".

Об этом он рассказал, общаясь с журналистами. Лукьян Зайцев из Одессы отметил, что он не слишком переживает из-за того, что получил повестку.

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Возлагает надежды на "белый билет"

По словам юноши, ему нужно будет явиться в военкомат после того, как он получил повестку. В то же время туда он идти не боится, ведь у него детская травма. У парня отсутствуют два пальца.

Журналисты переспросили его, рассчитывает ли он на "белый билет", на что юноша ответил утвердительно. Он отметил: "Нужно будет показать это (имея в виду отсутствие пальцев – 24 Канал) и актуализировать".

Когда его спросили, почему он так отреагировал на замечания журналиста, парень рассказал о "неправильной работе организма". Мол, поэтому он сделал то, чего не делал бы при обычных условиях: не хватал бы телефон, и не попал бы в эту ситуацию. В то же время он отметил, что песню Лепса из своей медиатеки он удалил.

У ребят обнаружили связи с Россией

Заметим, что журналисты прежде пытались выйти на молодых людей. Стало известно, что перед Пасхой они арендовали квартиру во Львове.

Их дорогой автомобиль на газоне сразу же заметил глава ОСМД дома. Несмотря на это, он отметил, что как-то ехал вместе с ними в лифте. И ничего необычного не заметил, ведь ребята "нормально общались на украинском".

Интересными деталями о деятельности ребят поделился охранник офиса, который они снимают. Он отметил, что 8 и 9 мая они не работали, и это как-то связано с парадом в стране-агрессоре.

Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны с этими обманами. Как Россия отдыхает, то и они не работают,

– говорит охранник Роман.

По словам охранника, ребята занимаются розыгрышами русских бабушек. Господин Роман отметил, что они "якобы забирают какие-то деньги, выманивают". В то же время добавил, что не знает, насколько это правда.

Кратко о скандале