Во Львове проводник не пускал в вагон военнослужащую, потому что "первым должен зайти мужчина"

На железнодорожном вокзале Львова во вторник, 5 февраля, вспыхнул скандал. Все из-за того, что проводник поезда "Львов – Запорожье" во время посадки отказывался пускать в вагон женщин, аргументируя это тем, что "первым должен войти мужчина".

Впоследствии оказалось, что это не первая подобная история на львовском вокзале. Подробности скандала рассказала поэтесса и военнослужащая Ирина Бобик на своей странице в Facebook.

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Что известно об инциденте

По словам женщины, проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир. Из-за того, что мужчины не было, группа пассажирок была вынуждена ждать на перроне.

На мои попытки решить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на дворе, и что женщины – тоже люди) господин проводник не реагировал,

– написала Ирина Бобик.

Только после того, как она заявила, что является действующей военнослужащей, а на перроне не было мужчин, проводник наконец позволил женщинам войти в вагон.

Я, конечно, понимаю, что ситуация – не конец света. Но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и древним предрассудкам?

– добавила она.

Что говорят в Укрзализныце

Представители Укрзализныци уже дали свой комментарий и попросили прощения у Ирины Бобик за инцидент. Они заверили, что придерживаются принципа равенства пассажиров, а ситуацию с проводником пообещали тщательно рассмотреть и принять необходимые меры.

Мы обязательно привлечем внимание работников к ситуации и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Мы не суеверны и серьезно относимся к этому случаю и обязуемся тщательно рассмотреть эту ситуацию и принять необходимые меры,

– отметили в компании.

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