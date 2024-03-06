Во Львове проводник не пускал в вагон военнослужащую, потому что "первым должен зайти мужчина"
Источник:Ирина Бобик
На железнодорожном вокзале Львова во вторник, 5 февраля, вспыхнул скандал. Все из-за того, что проводник поезда "Львов – Запорожье" во время посадки отказывался пускать в вагон женщин, аргументируя это тем, что "первым должен войти мужчина".
Впоследствии оказалось, что это не первая подобная история на львовском вокзале. Подробности скандала рассказала поэтесса и военнослужащая Ирина Бобик на своей странице в Facebook.
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Что известно об инциденте
По словам женщины, проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир. Из-за того, что мужчины не было, группа пассажирок была вынуждена ждать на перроне.
На мои попытки решить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на дворе, и что женщины – тоже люди) господин проводник не реагировал,
– написала Ирина Бобик.
Только после того, как она заявила, что является действующей военнослужащей, а на перроне не было мужчин, проводник наконец позволил женщинам войти в вагон.
Я, конечно, понимаю, что ситуация – не конец света. Но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и древним предрассудкам?
– добавила она.
Что говорят в Укрзализныце
Представители Укрзализныци уже дали свой комментарий и попросили прощения у Ирины Бобик за инцидент. Они заверили, что придерживаются принципа равенства пассажиров, а ситуацию с проводником пообещали тщательно рассмотреть и принять необходимые меры.
Мы обязательно привлечем внимание работников к ситуации и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Мы не суеверны и серьезно относимся к этому случаю и обязуемся тщательно рассмотреть эту ситуацию и принять необходимые меры,
– отметили в компании.
Укрзализныця: последние новости
- 26 февраля стало известно, что украинскую железную дорогу соединят с европейской сетью. Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры, рассказал, что строительство стартует уже в течение 2024 года. Европейская колея Мостиска – Скнилов будет вести от государственной границы с Польшей до Львова.
- Также в СМИ сообщали, что Укрзализныця должна возобновить продажу лома, чтобы получить дополнительный доход. В 2022 году УЗ продала 113 тысяч тонн на 670 миллионов гривен, в 2023 – 76 тысяч тонн на 460 миллионов гривен.
- Весной 2024 года наконец планируется запустить железнодорожное сообщение Чоп – Прага. Ответственность за выполнение рейсов было возложено на известного чешского перевозчика RegioJet после успешного подписания контракта с Укрзализныцей.