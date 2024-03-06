Згодом виявилося, що це не перша подібна історія на львівському вокзалі. Подробиці скандалу розповіла поетка та військовослужбовиця Ірина Бобик на своїй сторінці у Facebook.
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Що відомо про інцидент
За словами жінки, провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир. Через те, що чоловіка не було, група пасажирок була вимушена чекати на пероні.
На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки – теж люди) пан провідник не реагував,
– написала Ірина Бобик.
Лише після того, як вона заявила, що є чинною військовослужбовицею, а на пероні не було чоловіків, провідник нарешті дозволив жінкам увійти у вагон.
Я, звісно, розумію, що ситуація – не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?
– додала вона.
Що кажуть в Укрзалізниці
Представники Укрзалізниці вже дали свій коментар та попросили вибачення в Ірини Бобик за інцидент. Вони запевнили, що дотримуються принципу рівності пасажирів, а ситуацію із провідником пообіцяли ретельно розглянути та вжити необхідних заходів.
Ми обов'язково привернемо увагу працівників до ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Ми не забобонні та серйозно ставимося до цього випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів,
– зазначили в компанії.
Укрзалізниця: останні новини
- 26 лютого стало відомо, що українську залізницю з'єднають з європейською мережею. Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, розповів, що будівництво стартує вже упродовж 2024 року. Європейська колія Мостиська – Скнилів вестиме від державного кордону з Польщею до Львова.
- Також у ЗМІ повідомляли, що Укрзалізниця має відновити продаж брухту, щоб отримати додатковий дохід. У 2022 році УЗ продала 113 тисяч тонн на 670 мільйонів гривень, у 2023 – 76 тисяч тонн на 460 мільйонів гривень.
- Навесні 2024 року нарешті планується запустити залізничне сполучення Чоп – Прага. Відповідальність за виконання рейсів було покладено на відомого чеського перевізника RegioJet після успішного підписання контракту з Укрзалізницею.