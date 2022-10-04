Маск повелся на ядерный шантаж Путина, – министр обороны Литвы

В Литве считают, что возмутительные высказывания Илона Маска связаны с ядерным шантажом России. Американский изобретатель повелся на кремлевский блеф.

Россия распространяет страх ядерного оружия

В западных СМИ уже распространяют дезинформацию о "конвоях с ядерным оружием". По словам Министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, среди людей распространяется страх.

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Одним из первым на русскую пропаганду повелся Маск.

После того, как Путин помахал некоторыми флагами по ядерному оружию, в западных СМИ начала циркулировать дезинформация о якобы "конвои с ядерным оружием". Этого не происходит, но "ядерная температура", вызванная Кремлем, приносит дивиденды ужаса. Первым на это попался Илон Маск,

– заявил министр.

Кстати, на возмутительные высказывания Маска отреагировал даже президент Литвы Гитанас Науседа. Он объяснил, почему бизнесмен ошибается на простом и понятном примере. В частности, политик отметил, что когда кто-то ворует колеса от Tesla и говорит, что оба за это проголосовали, то не значит, что этот автомобиль уже принадлежит вору.

Что этому предшествовало

Основатель Tesla 4 октября написал твит о том, что для "мира" Украина должна отдать России Крым, а на оккупированных территориях должны пройти выборы под эгидой ООН.

Такие возмутительные высказывания моментально вызвали реакцию украинского и мирового сообщества.

Президент Владимир Зеленский опубликовал опрос о том, какой Маск вам нравится больше: поддерживающий Украину или стоящий за Россию.

В ответ изобретатель заявил, что он никогда не переставал поддерживать Украину.

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