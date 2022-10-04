Маск повелся на ядерный шантаж Путина, – министр обороны Литвы

4 октября 2022 , 13:59
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Арвидас Анушаускас

В Литве считают, что возмутительные высказывания Илона Маска связаны с ядерным шантажом России. Американский изобретатель повелся на кремлевский блеф.

Россия распространяет страх ядерного оружия

В западных СМИ уже распространяют дезинформацию о "конвоях с ядерным оружием". По словам Министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, среди людей распространяется страх.

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Одним из первым на русскую пропаганду повелся Маск.

После того, как Путин помахал некоторыми флагами по ядерному оружию, в западных СМИ начала циркулировать дезинформация о якобы "конвои с ядерным оружием". Этого не происходит, но "ядерная температура", вызванная Кремлем, приносит дивиденды ужаса. Первым на это попался Илон Маск,
– заявил министр.

Кстати, на возмутительные высказывания Маска отреагировал даже президент Литвы Гитанас Науседа. Он объяснил, почему бизнесмен ошибается на простом и понятном примере. В частности, политик отметил, что когда кто-то ворует колеса от Tesla и говорит, что оба за это проголосовали, то не значит, что этот автомобиль уже принадлежит вору.

Что этому предшествовало

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Автор: Софія Мінджоса