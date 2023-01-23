Буданов и Малюк опровергли слухи о недоразумении между ГУР и СБУ

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк 23 января провели совместное рабочее совещание. Они опровергли кремлевские нарративы о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ.

По итогам совещания объявили, что украинские спецслужбы единственные в своем стремлении одержать победу.

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В разведке подчеркнули, что все украинские силовые структуры едины в своем стремлении оградить Украину от вооруженной агрессии и работают в тесном взаимодействии.

В частности, Главное управление разведки МО Украины и Служба безопасности Украины имеют общее видение мер по обороне страны. Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага.

Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага,

– подчеркнули в ГУР МО.

Там добавили, что все украинцы единственные в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории.

Почему появились слухи о недоразумении между ГУР МО и СБУ