Российская пропагандистка Маргарита Симоньян столкнулась с критикой со стороны властей Армении. Ранее она процитировала в своей заметке статью испанского издания Periodista Digital, где говорилось, что армянская диаспора во Франции распространила конфиденциальный документ под названием "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Фокус. В Армении Симоньян обвинили Симоньян во вмешательстве во внутренние дела Еревана и распространении сомнительной информации.

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В чем Ереван обвинил российскую пропагандистку?

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян прокомментировал пропагандистский пост главного редактора RT Маргариты Симоньян в Х, где она пишет о Зангезурском коридоре, ставшем объектом соглашения Армении, Азербайджана и США.

Международный меморандум объявляет о деятельности проекта "Двусторонний региональный экономический коридор и оборонные ворота Трампа". Речь идет о Зангезурском коридоре длиной 42 километра,, который пройдет через Сюникскую область Армении.

В документе, который якобы попал в руки диаспоре, говорится, что Армения сохраняет суверенитет над Сюникской областью. Однако транспортный коридор якобы будет использовать частная американская компания, которая получила соответствующую лицензию минимум на 99 лет. Так эта компания получит 40% дохода от действия канала, а Армения – 30%.

Меморандум также предусматривает размещение в Армении солдат американской частной военной компании.

Более того, в сомнительной статье говорится, что основными бенефициарами реализации меморандума являются США и Турция, а Армения из-за этого якобы "лишится суверенитета".

Симоньян отметила, что "марионеточный султан Пашинян подписывает секретный меморандум о превращении Армении в американский плацдарм для будущей войны с Ираном". Однако это предположение пропагандистки не имеет ничего общего с реальностью. В Армении опровергли информацию из статьи Periodista Digital, отметив, что издание имеет сомнительное происхождение и известно своими подделками личностей и распространением манипулятивного и фейкового контента.

Позиция Республики Армения по разблокированию региональной транспортной инфраструктуры четко изложена в проекте "Перекресток мира". Премьер-министр Никол Пашинян подробно изложил этот вопрос на своей пресс-конференции 16 июля,

– сообщили власти страны.

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян назвал Маргариту Симоньян "мерзким существом из цирка уродов", которая не поевнна вмешиваться в суверенные дела другого государства. Кремлевская пропагандистка не впервые делает в медиапространстве заявления, что оскорбляют руководство Армении, призывает людей выходить на митинги и свергнуть власть. Ереван считает ложь Симоньян "проявлением гибридной войны против Армении".