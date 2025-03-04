Такое мнение 24 Каналу высказал Чарльз Уильямс Винсент – американец, живущий в Украине. Сначала, по его словам, Трамп выражал полную поддержку Украине, но в какой-то момент перешел на сторону и России и приказал остановить всю военную помощь украинцам.

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Перепалка в Белом доме спланирована

Американец был ошеломлен недавней перепалкой в Овальном кабинете. Он убежден, что нападение на президента Украины Владимира Зеленского со стороны американского лидера Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса было тщательно срежиссировано и спланировано.

Одним из доказательств этой теории является репортер, которому позволили задать вопрос – единственному, кто имел такую возможность. Он спросил у Зеленского, почему тот не одет в костюм. Эти слова, по мнению Винсента, имели целью унизить украинского президента. Ему было обидно наблюдать, как Трамп и Вэнс смеются над этим.

Интересно! Журналист Брайан Гленн, который задал этот вопрос, является сторонником Марджори Тейлор Грин, республиканки с откровенными антиукраинскими взглядами. Она неоднократно выступала против предоставления Украине помощи и продвигала теории о "биолабораториях" в Украине.

Еще до инаугурации Трамп заявлял, что если диктатор Владимир Путин откажется от переговоров и мирного договора, США усилят санкции и увеличат расходы на вооружение для Украины. Впоследствии, после разговора с Путиным, его риторика, похоже, изменилась.

Трамп ищет виновного, кого можно будет обвинить, если он не сможет обеспечить мир в войне. Они решили подставить Зеленского, сделав его козлом отпущения,

– отметил Чарльз Винсент.

Во время совместной пресс-конференции Трампа удивил вопрос от Зеленского. Украинский лидер спросил, почему его нет за столом переговоров. Ведь, напомним, 18 февраля США и Россия провели переговоры в Эр-Рияде, но Украину на них не пригласили и даже не сообщили.