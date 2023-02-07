Резников заявил об угрозах "разного характера" от тех, кто хотел контролировать питание в ВСУ

Скандал в Минобороны вокруг питания бойцов ВСУ не утихает. Глава оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что получал угрозы.

Как пояснил сам Резников в интервью, до его вступления в должность ВСУ кормила одна компания-монополист.

Важно Думаю, Буданов и Резников на своих местах, времени на смены нет, – политтехнолог

Она прошла на Prozorro в 2019, 2020 и 2021 годах. И это вызвало яростное возмущение общественности, активистов, народных депутатов. Кстати, она прошла на Prozorro в 2019, 2020 и 2021 годах.

Первое, что я сделал – сказал: "Никакой монополии быть не может в обеспечении Вооруженных сил, должна быть демонополизация". Это первый залог конкурентности рынка, уменьшение коррупционных рисков,

– подчеркнул Резников.

Он пояснил, что это необходимый шаг с точки зрения безопасности – если компания обанкротится благодаря плохому менеджменту или ее корпоративные права приобретут россияне, то остановится стабильная поставка в Вооруженных Силах.

"Когда мы начали работать по направлениям демонополизации, начали получать неформально разного рода предложения и угрозы, чтобы только не разрушить эту монополию. Я говорю: "Нет, об этом даже речи не будет". "Тогда ждите и берегитесь", – вспомнил Резников.

Он добавил, что решение о демонополизации было верным. Резников отметил, что после этого ВСУ получили хорошие поставки и, за исключением единичных случаев, уже не жалуются на качество питания.

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