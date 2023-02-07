Резников заявил об угрозах "разного характера" от тех, кто хотел контролировать питание в ВСУ
Источник:"Украинская правда"
Скандал в Минобороны вокруг питания бойцов ВСУ не утихает. Глава оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что получал угрозы.
Как пояснил сам Резников в интервью, до его вступления в должность ВСУ кормила одна компания-монополист.
Важно Думаю, Буданов и Резников на своих местах, времени на смены нет, – политтехнолог
Она прошла на Prozorro в 2019, 2020 и 2021 годах. И это вызвало яростное возмущение общественности, активистов, народных депутатов. Кстати, она прошла на Prozorro в 2019, 2020 и 2021 годах.
Первое, что я сделал – сказал: "Никакой монополии быть не может в обеспечении Вооруженных сил, должна быть демонополизация". Это первый залог конкурентности рынка, уменьшение коррупционных рисков,
– подчеркнул Резников.
Он пояснил, что это необходимый шаг с точки зрения безопасности – если компания обанкротится благодаря плохому менеджменту или ее корпоративные права приобретут россияне, то остановится стабильная поставка в Вооруженных Силах.
"Когда мы начали работать по направлениям демонополизации, начали получать неформально разного рода предложения и угрозы, чтобы только не разрушить эту монополию. Я говорю: "Нет, об этом даже речи не будет". "Тогда ждите и берегитесь", – вспомнил Резников.
Он добавил, что решение о демонополизации было верным. Резников отметил, что после этого ВСУ получили хорошие поставки и, за исключением единичных случаев, уже не жалуются на качество питания.
Главное о скандале в Минобороны
- На днях украинские СМИ опубликовали копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- Журналисты, сравнивая цены в сделке и обычных супермаркетах, обвинили Минобороны в завышенной стоимости.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период. 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку.
- Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по поводу системы пищевых закупок. Он заявил, что журналист-расследователь ошибся, когда заявил, что "яйца закупают по 17 гривен".