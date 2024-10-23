Кроме того, необходимы кадровые изменения и неотложные изменения в законодательство, на внедрение которых очень мало времени. Такую информацию озвучила заместитель главы ОП Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Подробнее МСЭК давали фиктивную инвалидность, а прокуроры помогали: все, что известно о скандалах

Проверки и изменения являются срочными

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что после заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Украины поставил четкую задачу – провести быстрые проверки возможных фальшивых диагнозов всех должностных лиц, что могли использовать для избежания выполнения обязанностей.

Более того, аудит начнется прежде всего с топ-чиновников.

Привлечение к ответственности лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям, а также неотложные изменения в законодательство – на все про все очень мало времени. Правительство отвечает за законодательные инициативы – в частности Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать изменения в законодательство, принять их и ввести в действие,

– подчеркнула Верещук.

По словам Верещук, на создание законопроекта о реформе системы медико-социальной экспертизы в министерствах здравоохранения и социальной политики выделен месяц, и президент "ждет результата".

Добавим также, что после заседания СНБО президент Зеленский заявил о начале полного аудита пенсий и других социальных начислений для чиновников, которые могли незаконно оформить себе инвалидность.

МСЭК будет ликвидирована

По итогам заседания СНБО также было принято решение, которое предусматривает ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года. Зато, как впоследствии сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, будет введена цифровая прозрачная европейская модель.

Сейчас же идет обсуждение законопроекта, который предусматривает, что медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и надкластерных больницах.