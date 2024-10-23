Крім того, необхідні кадрові зміни та невідкладні зміни до законодавства, на впровадження яких є дуже мало часу. Таку інформацію озвучила заступниця глави ОП Ірина Верещук в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Перевірки та зміни є терміновими

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що після засідання Ради національної безпеки і оборони президент України поставив чітке завдання – провести швидкі перевірки можливих фальшивих діагнозів усіх посадовців, що могли використати для уникнення виконання обов'язків.

Ба більше, аудит розпочнеться насамперед з топпосадовців.

Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань та зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства — на все про все є дуже мало часу. Уряд відповідає за законодавчі ініціативи – зокрема МОЗ та Мінсоцполітики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх та ввести в дію,

– підкреслила Верещук.

За словами Верещук, на створення законопроєкту про реформу системи медико-соціальної експертизи у міністерств охорони здоров'я і соціальної політики виділений місяць, і президент "чекає результату".

Додамо також, що після засідання РНБО президент Зеленський заявив про початок повного аудиту пенсій та інших соціальних нарахувань для посадовців, які могли незаконно оформити собі інвалідність.

МСЕК буде ліквідовано

За підсумками засідання РНБО також було ухвалене рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року. Натомість, як згодом повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, буде запроваджена цифрова прозора європейська модель.

Наразі ж триває обговорення законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях.