"Не прячем": в ГПСУ резко ответили на упреки о коррупции
- Госпогранслужба показала фото боеприпасов, закупленных за 23 миллиарда гривен, которые уже используются на фронте.
- Обвинения в коррупционных схемах были высказаны относительно передачи средств польской фирме Lechmar, которая не имеет опыта в таких контрактах.
После волны обвинений в распиле 23 миллиардов гривен, в Госпогранслужбе опубликовали фото боеприпасов, которые уже используют на фронте. Говорят, ничего не прячут, а результат видят и враги.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. В ГПС опубликовали фото боеприпасов, которые, как утверждают в ведомстве, были закуплены после громкого скандала с распоряжением правительства о передаче 23 миллиардов гривен на закупки.
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Пограничники показали, что закупили за 23 миллиарда
"Смотрите! Увидели?" – такими словами в ГПСУ начинается сообщение с изображением боеприпасов. Пограничники также резко ответили на обвинения в возможных схемах.
Скандал на 23 миллиарда: Фото ГПСУ
Предоставляем короткий ответ на упреки о "распиле бабла", "коррупционную схему" и "прокладки". Работу продолжаем и не прячем – потому что средства, которые закупает Госпогранслужба, украинские воины уже используют на линии фронта. А самое главное – на себе их хорошо чувствуют российские захватчики,
– заявили в ГПСУ.
Напомним, 29 ноября 2024 года правительство приняло распоряжение №1191-р о передаче 23 миллиардов гривен от Агентства оборонных закупок (АОЗ) в Государственную пограничную службу. Инициатором выступило Минобороны.
Тогда журналист Юрий Николов заявил о возможной афере: по его данным, средства могут пойти авансом польской фирме Lechmar, которая не имеет собственного производства и ранее не занималась такими масштабными контрактами.