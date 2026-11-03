Скандал вокруг Нацгвардии: в МВД и СБУ сообщили о срежиссированной провокации

Вокруг подразделения Национальной гвардии разгорелся громкий скандал из-за заявлений о якобы незаконном удержании бойцов и пытках. В эфире 24 Канала рассказали о деталях брифинга силовиков, которые назвали эти события спланированной и срежиссированной провокацией с участием псевдомедиков.

На специальном брифинге представители силовых ведомств раскрыли подробности громкого инцидента, развернувшегося вокруг подразделения Национальной гвардии Украины, сообщает 24 Канал.

Как начиналась провокация и кто такая "псевдомедик"?

По словам чиновников, ситуация сопровождалась массовыми манипуляциями в социальных сетях и откровенными фейками.

Правоохранители подчеркивают, что конфликт имел признаки заранее подготовленной акции, призванной дискредитировать военных и вызвать возмущение общественности.

Министр внутренних дел Иван Выговский заявил, что ситуация вокруг подразделения НГУ была тщательно спланирована.

Хочу сказать, что, к сожалению, произошла такая недопустимая ситуация, вокруг которой было очень много манипуляций и откровенно ложной информации. И она была в первую очередь направлена против подразделения Министерства внутренних дел Национальной гвардии Украины. Мы видим, что это специально сфабрикованная ситуация, срежиссированная, и началась она с того, что прибыла эта псевдомедик на автомобиле, брендированном под скорую медицинскую помощь с шевроном экстренной медицины,

– отметил министр.

Женщина утверждала, что прибыла для оказания помощи лицам, которых якобы незаконно удерживали в здании. Полиция впоследствии установила, что прибывшие лица вообще не являются медиками. Медицинское учреждение, под которое они маскировались, прекратило свою деятельность еще в 2024 году, а автомобили распродали со строгим запретом на использование бренда, что официально подтвердил владелец во время допроса.

Хронология событий по версии Нацполиции и откуда появились фейки о "камере пыток"?

В Национальной полиции подробно восстановили цепочку событий. В 11:00 в соцсети TikTok появились два видео с голословными заявлениями о якобы удержании людей и призывами выйти на митинг в 13:00. При этом никаких официальных заявлений о проведении мирного собрания или сообщений о совершении преступлений в правоохранительные органы предварительно не поступало.

Сообщения в соцсетях сопровождались откровенной дезинформацией о "сломанном позвоночнике" и рассказами о том, что там якобы устроена "палата пыток". Театрализованное поведение женщины, которая стояла на коленях и требовала пропустить ее внутрь, спровоцировало толпу: к первоначальным ста человек присоединились другие прохожие, поэтому акция приобрела агрессивный характер.

Что сказал Пивненко о травмированных военных?

Журналисты поинтересовались происхождением синяков и травм у четырех мужчин, которых впоследствии госпитализировали. Командующий НГУ Александр Пивненко прокомментировал состояние военнослужащих и объяснил природу повреждений.

Один из них получил травму на базовом курсе общей военной подготовки. Во время воздушной тревоги он там почему-то упал. Этим мы и занимаемся. Там есть медики, мы направили туда всех, чтобы проверить. Поверьте, если были нарушения, то их больше не будет никогда, и виновные будут наказаны. Мы работаем только так, по справедливости, и все это знают,

– подчеркнул Пивненко.

Он также отметил, что цель таких действий часто заключается в попытке доставить военнослужащего в медицинское учреждение под предлогом травмы, после чего тот исчезает. По словам Пивненко, один из военнослужащих начал манипулировать событиями, рассылая видео о том, что у него все плохо, а протестующие вообще заявляли о якобы гибели человека. В то же время в расположение пропускали родственников и ветеранов, которые могли воочию убедиться в нормальных условиях пребывания бойцов.

Брифинг правоохранителей по итогам событий в Петропавловской Борщаговке: видео

Что выяснили правоохранители об обстоятельствах происшествия?

В настоящее время правоохранительные органы детально и по минутам выясняют все обстоятельства происшествия. К всестороннему расследованию инцидента уже подключились Государственное бюро расследований и Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца. Ведомства пообещали дать полную правовую оценку как действиям лиц, организовавших провокацию, так и внутреннему положению дел в подразделении.