Скандал довкола Нацгвардії: у МВС та СБУ розповіли про зрежисовану провокацію

На спеціальному брифінгу представники силових відомств розкрили подробиці резонансного інциденту, що розгорнувся довкола підрозділу Національної гвардії України, передає 24 Канал.

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Як починалася провокація та хто така "псевдомедикиня"?

За словами посадовців, ситуація супроводжувалася масовими маніпуляціями в соціальних мережах та відвертими фейками.

Правоохоронці підкреслюють, що конфлікт мав ознаки заздалегідь підготовленої дії, покликаної дискредитувати військових та викликати обурення громадськості.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що ситуацію навколо підрозділу НГУ ретельно спланували.

Хочу сказати, що, на жаль, відбулася така неприпустима ситуація, довкола якої було дуже багато маніпуляцій і відверто неправдивої інформації. І вона була в першу чергу скерована проти підрозділу Міністерства внутрішніх справ Національної гвардії України. Ми бачимо, що це така конкретно змоделювана ситуація, зрежисована, і почалася вона з того, що прибула ця псевдомедикиня на автомобілі, брендованому під швидку медичну допомогу із шевроном екстреної медицини– зазначив міністр.

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Жінка стверджувала, що прибула для надання допомоги особам, яких буцімто незаконно утримували у будівлі. Поліція згодом встановила, що прибулі особи взагалі не є медиками. Медичний заклад, під який маскувалися, припинив свою діяльність ще у 2024 році, а автомобілі розпродали з суворою забороною використання бренду, що офіційно підтвердив власник під час допиту.

Якою була хронологія Нацполіції та звідки з'явилися фейки про "катівню"?

У Національній поліції детально відновили ланцюжок подій. О 11:00 у соцмережі Тік-ток з'явилися два відео з голослівними заявами про нібито утримання людей та закликами виходити на мітинг о 13:00. При цьому жодних офіційних заяв про проведення мирного зібрання або повідомлень про скоєння злочинів до правоохоронних органів попередньо не надходило.

Повідомлення у соцмережах супроводжувалися відвертою дезінформацією про "поломаний хребет" та розповідями про те, що там нібито облаштовано "катівню". Театралізована поведінка жінки, яка стояла на колінах і вимагала пропустити її всередину, спровокувала натовп: до початкових ста осіб приєдналися інші перехожі, через що акція набула агресивного характеру.

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Що сказав Півненко про травмованих військових?

Журналісти поцікавилися походженням синців та травм у чотирьох чоловіків, яких згодом госпіталізували. Командувач НГУ Олександр Півненко прокоментував стан військовослужбовців та пояснив природу пошкоджень.

Один у нас отримав травмування на базовому курсі загальної військової підготовки. Під час повітряної тривоги він там щось впав. Цим ми займаємося. Там є медики, ми туди нагнали всіх, щоб перевірити. Повірте, якщо були порушення, то їх більше не буде ніколи, і люди будуть покарані. Ми працюємо тільки так, по справедливості, і всі це знають– наголосив Півненко.

Він також зазначив, що мета таких дій часто полягає у спробі забрати військовослужбовця до медичного закладу під приводом травми, після чого той зникає. За словами Півненка, один із військовослужбовців почав маніпулювати подіями, розсилати відео про те, що в нього все погано, а протестувальники взагалі заявляли про нібито загибель людини. Водночас у розташування запускали родичів і ветеранів, які мали змогу на власні очі переконатися в нормальних умовах перебування бійців.

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Брифінг правоохоронців за підсумком подій на Петропавлівській Борщагівці: відео

Що з'ясували правоохоронці про обставини події?

Наразі правоохоронні структури детально та похвилинно з'ясовують усі обставини події. До всебічного вивчення інциденту вже долучилися Державне бюро розслідувань та Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця. Відомства пообіцяли надати повну правову оцінку як діям осіб, що організували провокацію, так і внутрішньому стану справ у підрозділі.