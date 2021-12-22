Скандал с нардепом Галушко: МВД просит Раду ввести наказание за оскорбление полицейских

Глава Министерства внутренних дел выразил надежду, что народные депутаты проголосуют за закон о защите полицейских. Последний предусматривает штрафы за оскорбление правоохранителя.

Речь идет о суммах от 850 до 1700 гривен. Об этом глава министерства рассказал, комментируя скандал с нардепом Николаем Галушко, который оскорблял полицейских.

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Монастырский попросил Верховную Раду проголосовать за закон о защите полицейских

В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен,

– написал министр.

Добавил, что надеется на то, что народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в тех случаях, когда их действия защищает закон.

Денис Монастырский вспомнил, что так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться.

"Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", – отметил министр.

Кстати, речь идет о штрафах для полицейских, работников Государственной пограничной службы, членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

В основном изменения предусматривают увеличение штрафов за оскорбление полицейских:

за публичное оскорбление предлагают штрафовать от 340 до 680 гривен или общественными работами от 20 до 30 часов;

за злостное неповиновение правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей – штрафом в размере 850 – 1700 гривен или общественными/исправительными работами;

за мелкое хулиганство – до 170 – 510 гривен;

за публичные призывы к неисполнению законных распоряжений правоохранителей, если это приводит к нарушению общественного порядка – до 510 – 850 гривен или исправительными, или общественными работами.

Закон об административной ответственности за оскорбление полицейского: коротко

24 февраля 2021 года в Раду внесли закон про изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов.

Это произошло еще когда министром внутренних дел был Арсен Аваков.

Авторами проекта закона являются сразу ряд нардепов от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, Дмитрий Припутень и Максим Павлюк, депутат от группы "Доверие" Владимир Арешонков и член фракции партии "ОПЗЖ" Григорий Мамка.

Скандал Галушка с полицейскими – смотрите видео

Полный текст публикации Дениса Монастырского

Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование.

Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем. Но до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского.

В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.

Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает закон.

Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями.