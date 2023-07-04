УПЦ МП не пропустила комиссию Минкульта внутрь: все закончилось заявлением в полицию

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" хотел проверить и опечатать освободившиеся корпуса Нижней лавры, не привлеченные к религиозной деятельности Монастыря. Однако сторонники УПЦ МП не дали этого сделать.

Утром 4 июля в Киево-Печерскую лавру прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины, которая хотела опечатать пять корпусов заповедника. Но им в этом препятствовали верующие и монахи УПЦ МП.

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Что происходило в Киево-Печерской лавре 4 июля

Представители специальной комиссии Минкульта должны были опечатать несколько зданий на территории нижней Лавры, которые монастырь УПЦ МП использовал для ведения экономической деятельности. Однако верующие МП во главе с монахами не пропустили их на объекты.

Заповедник никак не препятствует осуществлению религиозной деятельности Монастыря. При этом доступ к части помещений, которые не задействованы в религиозной деятельности Монастыря – является нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен,

– отметили в Минкульте.

В своем телеграм-канале УПЦ МП подливало масла в огонь и называет действия комиссии незаконными. В то же время, комиссия отмечает, что предупреждала монастырь Киево-Печерской лавры о том, что 5 корпусов будут возвращены государству.

Вчера мы получили от них ответ, что 3 корпуса жизненно необходимы для деятельности монастыря, а вернуть они готовы только 2. Когда комиссия в составе 5 человек пришла для того, чтобы осмотреть неиспользуемое помещение, столкнулась с препятствием со стороны прихожан,

– сказал и.о. генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.

Комиссия написала заявление и покинула Лавру

Глава комиссии Минкульта написал заявление в полицию из-за препятствования их работе и покинула Лавру. Представители УПЦ МП хотели написать встречное заявление. Полицейские предложили им позвонить по телефону на 102 и вызвать еще одну следственно-оперативную группу.

После ухода комиссия верующие УПЦ разблокировали 56 и 69 корпуса и перешли к главному входу монастыря, где начали молитвенное стояние.

29 марта 2023 года Заповедник расторг Договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой. 5 июня по результатам работы комиссия МКИП передала Заповеднику Акты возвращения объектов Нижней лавры. К слову, расторжение Договора в одностороннем порядке – законно, поскольку предусмотрено условиями, указанными в нем.

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