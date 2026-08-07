Об этом сообщила "Новая Почта".

Что известно об инциденте?

Работники "Новой почты" в Франковске решили выгнать собаку со склада. Для этого сотрудники использовали швабру и просто толкали животное.

Сотрудники почты выгоняли собаку шваброй: смотрите видео

В компании мгновенно отреагировали на инцидент и подчеркнули, что причастные были уволены. Также "Новая почта" пообещала найти собаку и сразу отправить ее в ветеринарную клинику.

Видео, которое распространилось в сети, стало для нас шоком. Мы категорически не терпим жестокости или пренебрежительного отношения к животным. Что мы увидели на видео, абсолютно противоречит нашим ценностям. В настоящее время мы завершаем внутреннее расследование и приняли единственное возможное решение – мы прекращаем сотрудничество с этими сотрудниками,

– заявили в компании.

Также в компании подчеркнули, что "Новая почта" является "pet-friendly пространством". В некоторых отделениях живут спасенные кошки, для животных устанавливают поилки, зимой пускают их согреться, а изображения животных на фирменных коробках называют символом заботы.

Где сейчас собачка?

Позже в "Новой почте" сообщили, что собаку, которую выгнали из помещения одного из отделений в Ивано-Франковске, нашли.

Сейчас он в безопасности, накормлен и сегодня ночует дома у нашего сотрудника. Завтра отвезем его в ветеринарную клинику на осмотр и необходимые прививки. А уже после этого собачка отправится в свою новую любящую семью,

– рассказали в компании.



Собаку, которую выгнали из отделения "Новой почты" в Ивано-Франковске, нашли, животное в безопасности / Фото "Новой почты"

Там также поблагодарили людей за неравнодушие и пообещали держать в курсе новостей о ситуации с собачкой.

Новая петиция о жестоком обращении с животными: что известно?

Ответственность за дорожно-транспортные происшествия с участием животных предлагают ужесточить. Речь идет не о самом факте наезда на четвероногого, а об оставлении его без помощи. Об этом пишут авторы петиции на сайте Кабинета Министров.

Наказание предлагается ввести за то, что водители, наехав на животное, оставляют его на месте без помощи. Авторы петиции предлагают приравнять такие действия к жестокому обращению с животными.

Кроме того, правоохранителей просят не игнорировать вызовы, а проводить расследования ДТП с участием животных. Контроль за соблюдением законодательства, по мнению украинцев, позволил бы лучше защищать домашних и бездомных животных.